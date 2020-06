Roma, Smalling in prestito con obbligo a 18 milioni: Baldini studia l'offerta

Franco Baldini è tornato al centro del mercato della Roma e il suo operato riparte dalla conferma di Smalling. E' questo l'obiettivo principale di questi giorni, con il dirigente che sfrutterà i buoni uffici con il Manchester United per provare ad accontentare Fonseca per cui il difensore inglese è una priorità assoluta. La soluzione potrebbe essere il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe andare bene ai Red Devils, interessati quanto mai prima a fare cassa con le cessioni per poi buttarsi sulle operazioni in entrata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.