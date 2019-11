Roma, Smalling: "La mia esperienza può essere molto utile al club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Roma TV, il difensore giallorosso Chris Smalling commenta così il ko subito sul campo del Parma.

Si poteva fare di più? "È stato un mese lungo e difficile, ma anche positivo prima di queste due sconfitte. Oggi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore e siamo molto frustrati per aver perso posizioni in classifica".

La sosta può aiutare ora? "È brutto fermarsi dopo una partita, avremmo voluto tornare subito in campo. Lavoreremo duro per farci trovare pronti al ritorno dalla sosta.

Serviva più pazienza nel gestire il gioco? "Abbiamo visto i video, l'idea era quella di tenere il pallone e non concedere il contropiede. Volevamo vincere, creare pericoli col possesso palla. Credo che abbiamo controllato la partita e il risultato è ingiusto".

Vuole essere un esempio per la squadra? "Quando il club mi ha preso ha subito messo in chiaro che si aspettava che facessi valere la mia esperienza e che fossi da esempio per una squadra che è molto giovane. La mia esperienza, insieme a quella di Dzeko e Kolarov può essere molto utile".