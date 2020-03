Roma, Smalling può rimanere: la società vuole confermare il difensore inglese

La Roma punta alla conferma di un suo pilastro difensivo. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i giallorossi sono fortemente intenzionati a confermare Chris Smalling. Il difensore, di proprietà del Manchester United, va in scadenza il 30 giugno prossimo e avrebbe già dato segnali molto positivi alla società per il feeling che si è creato nello spogliatoio e per l'empatia con l'ambiente. Naturalmente andrà trovato un accordo con i Red Devils e con il giocatore con l'ingaggio, 3 milioni di euro netti, non è un nodo.