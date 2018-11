Roma, sondaggio con l'Ajax per Van de Beek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il WyScout come occasione per parlare di mercato. Ne ha approfittato la Roma, secondo il Corriere dello Sport: i dirigenti giallorossi avrebbero avuto infatti un contatto con l'Ajax per Donny Van de Beek, da tempo nel mirino di Monchi e Balzaretti, e del quale avrebbero chiesto il prezzo ai Lancieri. Da non escludere, inoltre, un ritorno di fiamma per Hakim Ziyech, più complicato da inserire in rosa soprattutto per il ruolo.