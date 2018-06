Roma, spunta l'interessamento della Sampdoria per Gerson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'interessamento datato dell'Atalanta per il centrocampista brasiliano della Roma Gerson, ora è la Sampdoria ad aver mosso i primi passi per il giocatore di Di Francesco. I blucerchiati seguono con interesse il classe '97, portato in Italia guarda caso da Walter Sabatini, nuovo responsabile dell'area tecnica del club di Ferrero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.