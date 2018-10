© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si ferma Diego Perotti in casa Roma. Gli ultimi esami eseguiti dal club giallorosso hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro, che lo costringeranno ad almeno 3 settimane di stop.

Stop per infortunio anche per il laterale olandese Rick Karsdorp. Dieci giorni di stop per l'ex Feyenoord a causa di una lesione al retto femorale sinistro.

Nelle prossime 3-4 settimane la squadra di Di Francesco affronterà la SPAL, il Napoli, la Fiorentina e la Sampdoria, oltre che il CSKA Mosca per due volte in Champions League.