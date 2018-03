Roma, Strootman: "Si inizia a giocare per queste gare. Obiettivo quarti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima del kick-off di Roma-Shakhtar, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions: "In questo momento è la partita più importante. È importante per come finiremo la nostra stagione, dobbiamo dare tutto per passare il turno. È per queste partite che inizi a giocare a calcio, devi fare vedere quanto sei importante per la squadra. Tutti hanno lo stesso obiettivo, dobbiamo centrarlo sul campo oggi. Dzeko? Non è importante chi fa gol, lui ha più occasioni per segnare. È importante vincere e passare il turno. Che Shakhtar sarà? Lo vedremo in campo".