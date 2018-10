Roma, su Coric si muovono quattro club

Filo diretto Barcellona-Ajax. Blaugrana a lavoro per una tripla operazione con gli olandesi. Contatti fitti tra i dirigenti del Barça e il ds Marc Overmars, nel mirino De Ligt, Frenkie De Jong e Noussair Mazraoui. Valutazione dell’Ajax di circa 120 milioni per la vendita dei tre calciatori....

Lasagna in Nazionale, il Carpi si congratula con l'ex biancorosso

Coppa Italia Serie C, il Catanzaro supera il Rende ai supplementari

Serie C, girone B: le designazioni arbitrali del sesto turno

Hellas Verona, per giovedì fissata amichevole contro il Villafranca

Hellas, esercizi su possesso palla e lavoro atletico per gli scaligeri

Ascoli, palestra e corsa per Ardemagni. Ngombo verso il recupero

Padova, il presidente Bonetto: "C'è delusione, ma non è tutto da buttare"

Pescara, terapie per Antonucci, Scognamiglio e Gravillon

Venezia, tentativo per Beppe Iachini

Cittadella, Marchetti: "Serie B a 19 non mi piace, ma può fare comodo"

Venezia, Corriere del Veneto titola: "Vecchi ancora in stand by"

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

