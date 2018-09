Roma, su Herrera anche Arsenal e Barcellona: si rischia l'asta

JUVENTUS, IL REAL MADRID PRONTO ALL'ASSALTO A DYBALA A INIZIO 2019. POGBA RESTA NEL MIRINO, MA ZIDANE ALLO UNITED PUO' CAMBIARE GLI SCENARI. MILAN, CACCIA A DUE CALCIATORI IN SCADENZA. NAPOLI, ALLAN VUOLE RESTARE A VITA. INTER, RINNOVO DISTANTE PER SKRINIAR. ROMA, OCCHI SU HERRERA....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 settembre

Atalanta, Toloi sta meglio: rientra in gruppo e può giocare con la Spal

Juventus, risentimento al polpaccio per Barzagli: seduta finita anzitempo

Bucciantini: "In Serie C hanno fatto un disastro"

Viterbese, Camilli non farà presentare la squadra per le prime tre giornate

Moriero: "Italia, credo in Mancini. La Serie B sarà durissima"

Inter e Milan, Birra Peroni sponsor per San Siro

AIC, a Bergamo inaugurato campo sportivo per Morosini

Atalanta, Raimondi: "Contro la Spal per puntare in alto"

Inter, Samaden: "Primavera come Prima Squadra, lo ha chiesto Ausilio"

Udinese, D'Alessandro: "Subito a mio agio in questa regione"

Tutti su Hector Herrera : stando al Daily Mirror anche Arsenal e Barcellona hanno chiesto informazioni circa il futuro del centrocampista messicano, che piace anche a Roma e Real Madrid, mentre l'Inter papre essersi già defilata. La corsa al centrocampista del Porto, 70 presenze in nazionale messicana e più di 30 in Champions League con la maglia dei Dragoes, sembra essere entrata nel vivo.

