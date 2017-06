Roma, su Ounas intrigo col Napoli. Mario Rui forza per tornare da Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce Rai Sport, si starebbe creando un vero e proprio intrigo di mercato tra Roma e Napoli per Adama Ounas, esterno del Bordeaux. Gli azzurri sembravano in vantaggio negli scorsi giorni, ma dopo la cessione di Salah la Roma si è inserita con forza. Nell'altro senso va invece Mario Rui, pronto a forzare la mano per andarsene da Roma e poter così riabbracciare Sarri, tecnico che lo ha lanciato.