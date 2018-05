Roma su Varnier, l'agente: "E' vero, il club lo sta monitorando"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Priorità al presente ma con un occhio verso il futuro. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse della Roma per Marco Varnier, classe 1998 difensore centrale del Cittadella, che grazie ad un’ottima in Serie B ha attirato le attenzioni di molti club di Serie A, tra cui anche la Juventus. Romanews.eu ha contattato in esclusiva l’agente del calciatore Luca Urbani per saperne di più. Queste le sue parole: "In questo momento non risulta una trattativa ma che la Roma sta monitorando da vicino il ragazzo. Sicuramente è un profilo interessante, piace a tanti club, visto che è stato votato miglior difensore della Serie B a soli 19 anni con oltre 50 presenze nel campionato cadetto. Se l’interesse della Roma dovesse essere confermato noi ne saremmo lusingati. In questo momento però, il ragazzo è concentrato totalmente sul Cittadella e sui play-off".