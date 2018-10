Roma, summit americano con Pallotta per il budget mercato

L'editoriale sulla C - A Monza scatta il B-Day. Piacenza capitale

Mentre a Chiavari la follia di questo campionato non accenna a terminare, fra nuovi ricorsi ed un Cassano che prima si fa accogliere come un Re e poi saluta tutti neanche una settimana dopo, e la battaglia di Gravina per la poltrona di numero uno della FIGC continua nel tentativo...