Roma, Talisca piace anche a United e Liverpool

Il futuro di Anderson Talisca, attaccante del Benfica in prestito al Besiktas potrebbe essere in Inghilterra. Piace molto anche alla Roma, ma il suo agente Carlos Leite è in Inghilterra per risolvere la situazione. Talisca è reduce dal prestito al Besiktas che non ha esercitato il diritto di riscatto a 21 milioni. Il Manchester United è interessato al brasiliano ma anche il Liverpool è in corsa. Il Benfica come riporta A Bola, spera di incassare 40 milioni.