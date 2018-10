Roma, torna di moda Diego Lainez. Monchi avvia i contatti con l'agente

Fonte: vocegiallorossa.it

Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, Monchi avrebbe messo gli occhi su Diego Lainez, messicano classe 2000 in forza al Club America. In questa stagione ha già collezionato due gol e un assist in 10 presenze tra campionato e coppa, prima che un infortunio alla caviglia gli facesse saltare le ultime 4 gare. Jolly offensivo, utilizzato come ala destra e sinistra, può fare anche il trequartista, dotato di un gran tiro e di un ottimo dribbling. Monchi ha avviato i contatti con il suo agente, Pierfilippo Capello (figlio del più noto Fabio). La trattativa non è semplice, poiché il Club America parte dai 20 milioni di euro. Ci sono due caselle per extracomunitari libere per gennaio, e Lainez potrebbe occuparne una.