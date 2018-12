© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti, dirigente della Roma, ha parlato a La Domenica Sportiva su Rai 2 dopo la partita pareggiata dai giallorossi contro l'Inter: "Sto dicendo la verità, non cerchiamo nessun alibi e non vogliamo tornare sugli episodi dell'anno scorso o prima ancora. Parliamo di oggi, ed è stato vergognoso. Evidente, palese. Non voglio dare le colpe a Rocchi che magari non vede il contatto sul piede di Zaniolo ma Fabbri che era al VAR? Questa è la domanda che mi viene. Vorrei chiedergli che cos'ha vista, cosa stava guardando. Chiedeteglielo. Mi sembra impossibile. Si fanno riunioni a Coverciano e a Milano e poi succedono queste cose. Inutile farle, è tempo perso: o ci danno una spiegazione esatta o così non si può andare avanti. Abbiamo deciso che oggi parlavo solo io. Uno così non può fare l'arbitro se non vede certi episodi, è troppo palese ed evidente".