Roma, Totti e il futuro. Per il ruolo dirigenziale manca la sua firma

Sulla Gazzetta dello Sport trova spazio anche il futuro di Francesco Totti. L'oramai ex capitano giallorosso è in vacanza e ha pronto un accordo da dirigente con la Roma della durata di 6 anni. Per attivarsi ufficialmente, però, il contratto ha bisogno della firma dello stesso Totti che ancora non è arrivata. E lo stesso Pupone, ad oggi, non ha in programma di andare in ritiro e neanche di partire per la tournée negli USA. Prima vuole chiarezza sugli obiettivi e sui piani, poi si potrà anche firmare il contratto.