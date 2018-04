Roma, Totti: "La gara con il Barcellona? Ho ancora la pelle d'oca"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ospite negli studi di Canale 5 nel corso della trasmissione ‘Amici di Maria De Filippi’, il dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato dell’impresa compiuta dai giallorossi contro il Barcellona: “La gara di ritorno sembrava inutile. Ci davano tutti per perdenti, a inizio sorteggio il Barcellona era abbastanza contento di aver beccato la Roma. È bello confrontarci in certe competizioni. La prima partita è andata come tutti si aspettavano, la seconda no. Ho ancora la pelle d’oca a rivedere le immagini, ce lo siamo meritato. È stata una partita memorabile. Nel mondo del calcio ma anche nello spettacolo bisogna fare tanti sacrifici, accantonare tante cose. Le uscite con gli amici, la discoteca. Se hai un obiettivo per il tuo futuro tante cose le devi mettere da parte. È un sogno che hai da piccolo e che cerchi di realizzare man mano che vai avanti, con determinazione, con voglia, anche con fortuna. Se da piccolo volevo fare il calciatore? Sì, da subito. Solo quello riesco a fare”.

Totti poi ha consolato uno dei concorrenti, non ammessi alla fase successiva della puntata: "Io in panchina? Gli ultimi due anni avevo il cuscinetto (ride, ndr). Dovevo far notare al mister che sbagliava. Dalle cose negative si passa a quelle positive".

Sul Liverpool: "Il calcio è bello perché dà un'altra possibilità, anche se non è una partita secca".

Sull'infortunio: "Da quel momento cambi atteggiamento, mentalità. Riesci a trovare carattere, motivazione. Mi feci male a marzo 2006, a maggio ero pronto per il mondiale".