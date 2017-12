Roma, Totti: "Shakhtar? Sorteggio tosto. Vogliamo andare avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per molti ancora è il capitano. Oggi, il dirigente della Roma Francesco Totti, commenta ai microfoni di Sky il sorteggio degli ottavi di Champions League: "Sorrido sempre, ma c'è massimo rispetto per l'avversario. Sorteggio difficile, affrontiamo una squadra ben messa in campo, forte tecnicamente. Dagli ottavi incontri sempre squadre di livello, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Sognare sia scudetto e Champions? Non dobbiamo scegliere, cercheremo di andare avanti in entrambe le competizioni. Il campionato è il nostro obiettivo principale, in Champions vogliamo andare avanti il più possibile anche se sappiamo che ci sono squadre più forti di noi. Roma da Scudetto? Non voglio nominare questa parola, ma siamo una grande squadra ed abbiamo grandi potenzialità. Le critiche a De Rossi? L'ho sempre detto, Daniele è un punto di riferimento per la squadra e per la città. Ha sempre dato tanto e continuerà a dare tanto per questi colori. Gli errori ci stanno, ne ho fatti anche io, ma ha capito e va perdonato. Spalletti primo in classifica? Penso solo alla Roma, posso dire che l'Inter è una grande squadra e per adesso merita il primato. C'è ancora un girone intero, vedremo a fine stagione come sarà la classifica".