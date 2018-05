Roma, tra scommessa e riscatto: Kluivert e Berardi, o uno o entrambi

La Roma pensa al mercato in entrata e il nome che stuzzica di più nelle ultime ore è quello di Justin Kluivert, figlio di Patrick, che sta facendo molto bene all'Ajax. L'esterno ha stregato Monchi e proprio lo stesso direttore sportivo dei giallorossi è pronto a dare l'assalto al talento olandese per regalare un nuovo talento a Eusebio Di Francesco. Kluivert non è però l'unico obiettivo dei capitolini per le corsie d'attacco e in questo senso è sempre caldo il nome di Domenico Berardi che potrebbe davvero lasciare Sassuolo in estate.

Da una parte una scommessa, dall'altra un giocatore che conosce molto bene il calcio italiano e alla fine non è detto che lo stesso Monchi non possa provare il doppio colpo. Con 35-40 milioni il ds della Roma potrebbe portarli entrambi nella Capitale e in questo modo Di Francesco non dovrebbe scegliere, con il tecnico che vorrebbe riabbracciare proprio Berardi per cercare di fargli fare il definitivo salto di qualità dopo averlo allenato a lungo al Sassuolo.