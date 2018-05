© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport parla del blitz della Roma per Ivan Marcano, difensore in scadenza con il Porto. Monchi è andato in Portogallo con Federico Balzaretti per parlare con il giocatore e convincerlo a preferire la Roma rispetto alle altre offerte che ha ricevuto. Per lui pronto un triennale da due milioni netti a stagione. Sul ragazzo, trentuno anni a giugno, ci sarebbe però anche il Valencia.