Roma, ultima chiamata anche per Schick. La squadra ha bisogno di lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick torna ad essere nell'occhio del ciclone, complice una Roma che fatica terribilmente a segnare e soprattutto a non concedere reti all'avversario. Contro il Viktoria Plzen ci si aspettava una risposta importante da parte del ceco, che si è rivelato ancora una volta il peggiore in campo. Per ora non sembrano esserci alternative, Di Francesco è costretto a continuare col suo giovane attaccante, che evidentemente però non può essere una soluzione ai mali della Roma, anzi è più che altro una delle cause della crisi che ha investito i giallorossi.