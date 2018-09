© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Ünder, attaccante della Roma, è stato intervistato da Sky in vista della sfida al Chievo: "Torno in Nazionale più carico di prima: sono sereno, sono stato bene con la Turchia, ho visto amici che non vedevo da tempo e mi ha fatto stare bene. Da gennaio dello scorso anno sono un'altra persona. Il mio primo gol in Serie A contro l'Hellas Verona è stato importante per farmi conoscere e per aiutare la Roma a uscire da un periodo difficile. Ora cerco il primo gol quest'anno per ripartire, sono tornato più carico dalla nazionale, con la quale ho giocato due volte titolare, ma ora il mio cuore è tutto per la Roma. Chievo? Dobbiamo vincere per preparare al meglio la sfida contro il Real Madrid”.