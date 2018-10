© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Cengiz Under è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il neo agente del turco Fali Ramadani è al lavoro per poter rinnovare il contratto del suo assistito ma questo non vuol dire che resterà al 100% nella Capitale. Le parti parlano infatti della possibilità di introdurre una clausola rescissoria nell'accordo e la richiesta del giocatore è che non si metta una cifra fuori mercato. Al momento è però difficile che la Roma accetti.