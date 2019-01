© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under ha analizzato l'ampio successo casalingo della Roma sulla Virtus Entella ai microfoni di Rai Sport: "Siamo contenti di aver ottenuto la terza vittoria consecutiva, adesso ci prepareremo per la prossima. Mi ricordo del mio gol dopo quarantacinque secondi contro il Verrona, spero di fare anche meglio. Quando imparerò l'italiano? A questo non so ancora rispondere (ride, ndr)".