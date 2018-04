Roma, Under: "Forse questa è stata la settimana più bella della mia vita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under, esterno della Roma, ha così parlato a Premium Sport al termine del derby pareggiato contro la Lazio: “La settimana è stata bellissima, di più: forse la più bella della mia vita. Purtroppo stasera abbiamo preso due legni, mettendocela tutta per vincere la partita. Non ce l'abbiamo fatta, però. Devo ammettere che sul gol di Manolas col Barcellona il mio cross non era bellissimo: è lui che ha fatto un miracolo arrivandoci. Devo ringraziarlo. Italiano? Sicuramente devo migliorare e continuare a studiare finché non lo parlerò”.