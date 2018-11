Roma-Under, fra l'attesa del gol e un rinnovo ancora in ballo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il termine della sosta per le Nazionali inizia il momento più importante dell'avventura di Cengiz Under alla Roma. Come riporta Il Messaggero Eusebio Di Francesco si attende il ritorno al gol del turco che in questa prima parte di stagione si è spesso dimostrato un valore aggiunto. Al tempo stesso per l'attaccante rimane in ballo la questione rinnovo. Il contratto con la Roma è valido fino al giugno 2022 ma l'ingaggio attuale non è alla pari con quanto messo sul piatto da praticamente tutte le sue pretendenti internazionali. Per questo la società giallorossa dovrà decidere se sfruttare il cartellino del ragazzo per mettere a bilancio una corposa plusvalenza oppure renderlo un cardine della squadra per il futuro.