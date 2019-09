© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under sta continuando a crescere, e le prestazioni del turco nella passata stagione con la maglia della Roma non sono passate certamente inosservate. Anzi, secondo quanto riporta il Sun, nonostante l'attaccante sia rimasto nella Capitale, proseguono gli interessi sul suo conto da parte delle big di mezza Europa, soprattutto inglesi: Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco infatti vengono descritte come particolarmente interessate al calciatore.