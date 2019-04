© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i giocatori in uscita dalla Roma in estate c’è sicuramente Cengiz Under. Il turco classe 1997 in questa stagione ha collezionato appena 21 presenze, tre reti e sei assist a causa di un problema fisico che lo ha tenuto fuori a lungo. Proprio per via dei problemi fisici avuti dal giocatore originario di Balikesir è al momento ferma la trattativa per il rinnovo di contratto. Presto le parti dovranno incontrarsi per capire se esistono gli estremi per un prolungamento (il turco guadagna un milione di euro e vorrebbe avvicinarsi all’ingaggio di Justin Kluivert, che ne guadagna 2,3). Se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo di contratto, sarebbe a questo punto scontata una cessione del calciatore. E le pretendenti non mancano. Sulle sue tracce ci sono in primis le big inglesi, su tutte Arsenal e Tottenham, ma anche alcune francesi. Nelle ultime settimane si sono fatte avanti per l’attaccante Lione e Marsiglia. Molto dipenderà da questo finale di stagione: se il giocatore dovesse risultare decisivo per la Roma, sarà difficile che i giallorossi decidano di lasciarlo andare a cuor leggero.