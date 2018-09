© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Ünder è stato premiato da beIN Sports Turchia come miglior giocatore della nazione che gioca all'estero nel 2018. Tramite il proprio profilo Twitter, l'esterno romanista ha voluto fare i suoi ringraziamenti per il riconoscimento ottenuto: “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno conferito questo riconoscimento, ma i miei compagni lo meritano almeno tanto quanto me. Spero che sarà una stagione piena di successi per me e i miei compagni che rappresentano il nostro paese in Europa”.