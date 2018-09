Roma-Under, un anno dopo: da marziano al rinnovo di contratto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dodici mesi fa, di questi tempi, Cengiz Under sembrava un marziano capitato a Roma, c’era chi sosteneva che non fosse pronto nemmeno per la Primavera. Poi, partita dopo partita, si è conquistato la fiducia di tutti, a partire da Eusebio Di Francesco. Tanto che il club giallorosso - sottolinea il Corriere di Roma - è pronto ad allungargli il contratto - dal 2022 al 2023 - ma soprattutto ad alzare lo stipendio: da 800mila euro (uno dei più bassi) a poco più di un milione e mezzo con bonus per sfiorare i 2.