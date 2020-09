Roma, Veretout: "Abbiamo avuto troppa fretta, con l'uomo in più devi vincere per forza"

Autore di una doppietta contro la Juventus, Jordan Veretout commenta così il match pareggiato oggi ai microfoni di Roma TV: “Abbiamo fatto una buona partita ma in 11 vs 10 dobbiamo gestire meglio e non perdere palle facili. Abbiamo avuto troppa fretta e preso il secondo gol. Stasera contro una grande Juventus abbiamo fatto una buona partita. Con l’uomo in più dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo migliorare e gestire meglio le partite”.

Cosa avreste potuto fare di più?

“Dovevamo gestire di più e non perdere palle facili, giocare in avanti ma senza precipitarci troppo. Restare solidi in difesa e mettere in difficoltà la Juve. Quando avevamo la palla non dovevamo permettere a loro di creare tante occasioni”.

Può essere entrata la stanchezza?

“No, anche la Juve sarà stata stanca. Dobbiamo migliorare ma penso che abbiamo fatto una buona partita. Da domani dobbiamo lavorare per la prossima partita, ogni partita è importante e ora pensiamo solo all’Udinese”.