Roma, Viitorul senza fretta per Hagi: "Fino all'inverno non se ne parla"

© foto di Giacomo Morini

Il Viitorul Costanza chiude le porte alla Roma per Ianis Hagi, almeno per il momento. Queste le parole del dg del club rumeno, Cristian Bivolaru, sul futuro dell'ex fantasista della Fiorentina: "Ci sono stati molti osservatori da Francia, Belgio e Russia. Ianis ha ricevuto un’offerta, ma Georghe Hagi l'ha rifiutata. È stata una decisione saggia perché Ianis è rientrato molto bene in squadra, ci ha aiutati a raggiungere risultati e play-off nell’ultima stagione. Sulla possibile cessione, posso dire che non accadrà nulla fino all’inverno. Per adesso non se ne parla". Lo riporta fanatik.ro.