Roma, Zaniolo ha detto sì: rinnovo ufficiale e telenovela rimandata al 2020

Rinnovo, non rinnovo? Roma o Juventus? O Tottenham? Sembra finalmente chiudersi la 'telenovela' legata al futuro del classe '99 Nicolò Zaniolo. Una storia lunga più di nove mesi, partita cioè da quella convocazione a sorpresa del ct Mancini con la Nazionale italiana (ancora prima dell'esordio in Serie A), fino all'accordo annunciato poche ore fa.

La Juventus ci aveva provato, Paratici aveva fiutato il colpaccio a tinte azzurre per il presente e per il futuro. Lo stesso avevano fatto Tottenham e Bayern Monaco, ma la Roma ha sempre detto di no. Sicuramente tentata, in alcuni momenti, dal realizzare una clamorosa plusvalenza, ma alla fine decisa nel blindare il suo più fulgido talento.

Zaniolo e la società capitolina, la notizia è ufficiale da ieri, hanno così trovato la tanto agognata intesa per dirsi ancora sì. Con un contratto da 1,8 milioni di euro più bonus a stagione - meritato a suon di giocate decisive e numeri da campione (di oggi e non solo di domani) - e almeno un altro anno nella capitale all'orizzonte. Poi, dall'estate 2020, chissà...