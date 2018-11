Roma, Zaniolo: "Periodo bellissimo, ma non devo fermarmi qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momento d'oro per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha parlato così dal ritiro della Nazionale Under 21: "È un periodo assolutamente bellissimo per me, non devo fermarmi, ma allenarmi forte tutti i giorni per farmi trovare sempre pronto in campo". Il classe '99 ha già esordito in Champions e in campionato coi giallorossi, oltre a essere stato convocato dall'Italia di Mancini. Lo riporta Il Messaggero.