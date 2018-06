Roma-Ziyech, l'affondo con l'Ajax può arrivare anche dopo il Mondiale

Berardi, Kluivert, ma non solo. In casa Roma si guarda anche al discorso Hakim Ziyech, che a Trigoria sono convinti possa essere il rinforzo giusto per il centrocampo. In Olanda scrivono che l’affare si farà, in realtà la tempistica per il centrocampista dell'Ajax è lunga e l’affondo potrebbe arrivare dopo il Mondiale. In quel reparto sono già arrivati Coric e Cristante, ma andranno definite soprattutto le posizioni di Nainggolan e Strootman. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.