Roma, Ziyech per completare il centrocampo da sogno per Di Francesco

Il mercato della Roma sembra essere inarrestabile e dopo aver piazzato i primi quattro colpi e messo in canna il quinto relativo a Javier Pastore, il direttore sportivo giallorosso, Monchi, sta per preparare l'assalto anche ad Hakim Ziyech. I rapporti con l'Ajax sono buoni dopo la trattativa per Justin Kluivert e con l'arrivo del marocchino il ds capitolino farebbe sognare Di Francesco, che avrebbe un centrocampo con i fiocchi in vista della prossima stagione. A riportarlo è il Corriere di Roma.