Romagna: "Cagliari la scelta migliore per la mia crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Romagna, difensore del Cagliari e dalla Nazionale Under 21, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Ogni giorno che passa sono sempre più convinto della scelta fatta. Ambiente eccezionale e società molto ambiziosa, con progetti, strutture, grande mentalità e molto attenta alla crescita dei giovani. Direi che di meglio non potevo trovare. Chiesa e Cutrone con la Nazionale maggiore? È sicuramente un bel segnale per tutti noi. Siamo felici per loro, se la sono meritata con le prestazioni. L’augurio è che entrambi possano rimanere su, anche se egoisticamente qui da noi potrebbero darci una grandissima mano in vista di Europeo e qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020. Però credo anche in questo gruppo ci siano tanti buoni giocatori pronti a rimpiazzarli al meglio. Obiettivi? Voglio lavorare tanto per migliorarmi sempre. Col Cagliari spero che la salvezza possa arrivare quanto prima mentre in Nazionale, beh, la prossima estate vogliamo essere protagonisti"