"Se mi manca Messi? Magari manco io a lui...". Tanti concetti e parole nell'intervista ai quotidiani sportivi di Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sfida eterna tra i due, con CR7 che ammette. "Io ho giocato in Inghilterra, Spagna, Italia, Portogallo, in Nazionale, mentre lui sta sempre in Spagna. Magari ha più bisogno lui di me... Per me la vita è una sfida, mi piace e mi piace far felici le persone. Mi piacerebbe che venisse in Italia, un giorno. Faccia come me, accetti la sfida. Quella con lui non è una gara, io faccio il mio lavoro: non mi piace quando mi paragonano ad altri, non è giusto".