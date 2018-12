© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha parlato anche di mercato e dei suoi ex compagni del Real Madrid nel corso della chiacchierata con i quotidiani sportivi tra cui La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Scrivete di James Rodriguez, di Bale, di Asensio ma sono onesto: la Juventus non ha bisogno di altri giocatori. Marcelo è forte, noi apriamo le porte ai buoni giocatori e Marcelo è uno di loro".