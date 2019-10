Ronaldo: "Non penso al Pallone d'Oro, voglio vincere tutto con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più difficile il Pallone d'Oro per Cristiano Ronaldo o la Champions League per la Juventus? A rispondere, in conferenza stampa, il campione portoghese: "Il calcio è una sfida, ogni anno. Vogliamo vincere, la Serie A e la Champions. Credo che la Juve debba pensare in grande, un club così deve pensare in grande, quindi cercheremo di vincere tutti i trofei in palio. Penso che sia possibile, anche se sappiamo che sarà difficile. Sul Pallone d'Oro non ho niente da dire, la parte individuali non è la cosa più importante: i premi collettivi ti fanno vincere quelli personali".