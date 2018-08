Rooney lancia la Juventus: "Con Ronaldo vincerà la Champions League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wayne Rooney, ex bomber del Manchester United, ha parlato anche della Juventus in un'intervista rilasciato alla CNN: "Cristiano Ronaldo farà ciò che ha sempre fatto negli ultimi dieci anni, porterà gol e con lui la Juventus vincerà la Champions League. E' un ragazzo che lavora duro e ama la sua famiglia, si sforza tanto per essere sempre al meglio".