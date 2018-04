Rose, il Simone Inzaghi d'Austria. Salisburgo-Lazio vista dalla panchina

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

© foto di Federico Gaetano

Salisburgo-Lazio è anche la sfida tra Marco Rose e Simone Inzaghi. I due tecnici che stasera, alla Red Bull Arena, si giocheranno l'accesso alle semifinali di Europa League. Una storia, la loro, che li accomuna fin dall'inizio. Marco Rose, tedesco nato a Lipsia, ex giocatore, ha iniziato a lavorare come allenatore proprio nelle giovanili del Salisburgo. Così come Inzaghi ha fatto nelle giovanili della Lazio. Inoltre, i due condividono anche la stessa carta d'identità, essendo nati entrambi nel 1976. Una gavetta comune, che li ha portati ben presto a sfide importanti e di rilievo. E se da una parte la Lazio, oltre all'Europa League, si gioca in Italia la qualificazione alla prossima Champions, dall'altra la squadra di Rose (con un'età media inferiore ai 24 anni) occupa la prima posizione in campionato (con otto punti di vantaggio sullo Sturm Graz) e vedono vicino il quinto titolo consecutivo. Tecnici giovani, ma già vincenti.