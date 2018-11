Rotta di collisione: scadenze e campioni scontenti animano il mercato

Fonte: Sportitalia

© foto di imago sportfotodienst

Campioni in rotta di collisione, ed occasioni di mercato perseguibili sono due concetti che camminano spesso di pari passo, e che anche in questa circostanza potrebbero regalare soddisfazioni ai club di casa nostra potenzialmente interessati ai profili in questione. In casa Manchester United, per esempio, la ruvida gestione Mourinho potrebbe mietere vittime eccellenti. Fa specie che la totalità dei tabloid britannici ponga l’accento sulla gestione e l’umore di Alexis Sanchez: dodici mesi fa, di questi tempi, El Nino Maravilla era oggetto del corteggiamento serrato da parte dello Special One, ma ad un anno di distanza si può affermare che il matrimonio non abbia funzionato. Presto per associarlo a profili di club, al contrario di quell’Anthony Martial che Inter e Juventus seguono nelle sue evoluzioni contrattuali. L’esplosione del suo rendimento coincide con il momento più delicato della sua avventura ad Old Trafford: il contratto scade a giugno e tra un paio di mesi si potrebbe ufficializzare un affare di portata mondiale per chi se lo dovesse aggiudicare. Situazione analoga a quella del messicano Hector Herrera, al passo d’addio con il Porto e corteggiato da Monchi per la sua Roma e soprattutto da Piero Ausilio per l’Inter, magari anticipando a gennaio il corteggiamento da concretizzare in estate. Anche Benatia non vive un bel momento alla Juventus, e le polemiche dell’ultimo turno non hanno placato la volontà potenziale di Leonardo di aggiungere il marocchino allo scacchiere rossonero. Chissà che gennaio non possa essere il momento propizio per entrare nel vivo della questione…