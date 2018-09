Rugani, il rinnovo con la Juventus è vicino: guadagnerà 3 mln l'anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver rifiutato l'offerta del Chelsea da 45 milioni di euro, la Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Daniele Rugani. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, per il difensore ex Empoli è pronto un quadriennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione.