Rugani resta in uscita dalla Juve, nonostante la Premier. Roma in agguato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'estate del 2015, quando arrivò alla Juventus dall'Empoli, Daniele Rugani doveva diventare nell'immaginario collettivo la colonna portante della difesa bianconera del futuro. Al fianco della BBC, dal classe '94 ci si aspettava una crescita dal punto di vista tecnico e soprattutto della personalità. Ma oggi, 4 anni dopo il suo sbarco a Torino, la sua storia bianconera potrebbe essere arrivata ai titoli di coda.

Premier sfumata - Nelle ultime settimane il suo nome è tornato a risuonare in ottica Premier League. Nei mesi scorsi era stato il Chelsea a muoversi con convinzione ricevendo però un no da parte della Juventus (che a gennaio scorso dovette rinunciare a Mehdi Benatia). Più recenti sono stati gli interessamenti di Arsenal e Wolverhampton, squadre che quest'estate si sono mosse (senza successo) per arrivare al suo cartellino. Il mercato in Premier ha chiuso i battenti lo scorso 8 agosto e Rugani è ancora un giocatore della Juventus.

La Roma resta in corsa - L'ex Empoli, con l'arrivo di De Ligt e Demiral e nonostante Sarri in panchina, ha perso posizioni nelle gerarchie bianconere. E una sua partenza, in un momento storico in cui la Juve ha necessità di cedere, non è affatto da escludere. Ma ad oggi i possibili acquirenti latitano, con la Roma che sembra essere la sola squadra in corsa. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'assalto giallorosso nel faccia a faccia previsto con la dirigenza della Juve. Anche se la richiesta bianconera, circa 30 milioni di euro fra parte fissa e diritto/obbligo di riscatto, continua ad essere uno scoglio importante sulla strada della fumata bianca.