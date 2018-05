Rui Costa elogia Pirlo: "Fortunato a giocare con lui, rendeva tutto facile"

© foto di Imago/Image Sport

Ci sarà anche Manuel Rui Costa alla Notte del Maestro, l'addio al calcio di Andrea Pirlo che andrà in scena tra poco a San Siro. L'ex regista di Milan e Fiorentina ha commentato a Sky Sport l'emozione del ritorno nello stadio che lo ha visto protagonista: "Non entravo qua da dodici anni, l'emozione è tremenda. Mi tornano in mente delle cose meravigliose. Noi siamo stati fortunati a giocare con lui, ma anche lui a farlo con noi. Era facile giocare in campo con lui, poi era ed è una persona meravigliosa".