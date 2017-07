Rummenigge: "Milan su Sanches. Ma servono 48 milioni di euro"

Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato dalla Cina della situazione di Renato Sanches: "Non avrà abbastanza minuti al Bayern, per questo siamo disposti a trattare la sua cessione in prestito e forse anche qualcosa di più. Non sono l'allenatore, ma credo che Renato abbia bisogno di continuità. Confermo l'interesse del Milan, ma la trattativa non è andata avantidopo i contatti della settimana scorsa. Se un club è interessato a chiedere un giocatore al Bayern deve sapere che dietro ci sono cifre economiche importanti e ho la sensazione che il Milan non sia pronto a soddisfare le nostre richieste. Diciamo che non sarebbe male se arrivasse una proposta da 48 milioni per lui...".