Russia -1, i 10 del Mondiale: Bryan Ruiz, l'incubo azzurro della Costa Rica

© foto di Image Sport

Parli di Bryan Ruiz e subito tornano in mente gli incubi per i tifosi azzurri. Il numero 10 della Costa Rica, autore del gol-partita contro l'Italia ai Mondiali del 2014, rappresenta ancora oggi uno dei nomi che suscitano i maggiori malumori. In Russia, sarà ancora l'eclettico giocatore attualmente allo Sporting Lisbona a guidare la Nazionale di Oscar Ramirez, così come del resto ha fatto nella fase di qualificazione CONCACAF assieme all'altro senatore Keylor Navas. Infatti, se da una parte la carriere nei club ha visto un andamento ondivago, senza mai raggiungere il salto di qualità definitivo (Gent, Twente, PSV e Fulham le maglie indossate), è con la casacca della Nazionale che Bryan Ruiz si è costruito gran parte della sua fama. Entrato a fare parte della rosa a neanche 19 anni di età, successivamente viene convocato per svariati tornei internazionali tra cui lo storico Mondiale 2014 dove proprio Bryan - come detto - realizzerà il gol decisivo che darà la vittoria contro l'Italia e permetterà alla Costa Rica di vincere il proprio girone fino ad arrivare ai quarti di finale. E dopo la Copa América Centenario negli Stati Uniti del 2016, adesso arriva l'ultima opportunità per stupire il mondo. Anche senza l'Italia come avversario.

Data di nascita: 18 agosto 1985 (32)

Squadra: Sporting Lisbona

Scadenza contratto: 30/06/2018

Valore di mercato: 1,5 milioni di euro