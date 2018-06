Russia -1, i 10 del Mondiale: dopo il Mineirazo, è ancora il Brasile di O'Ney

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se Higuain - come ripetuto più volte dall'attaccante argentino - non vuole più ripensare al Maracana, Neymar vorrebbe completamente rimuovere il Mondiale giocato in casa. Del resto, la responsabilità di rappresentare il suo popolo è naufragata per lui il 5 luglio del 2014 e per tutto il Brasile quattro giorni più tardi (la notte del Mineirazo, il 7-1 subito dalla Germania). Neymar si prenderà una rivincita personale vincendo l'oro - da capitano - ai Giochi di Rio 2016 per la prima volta nella storia del calcio brasiliano. Grande protagonista con il Barcellona, acquistato la scorsa estate per la cifra record di 222 milioni dal PSG (investimento ripagato con gol e grandi giocate fino all'infortunio del 25 febbraio, che lo ha tenuto fuori fino al termine della stagione), per Neymar adesso arriva però la vera occasione per il riscatto. Nonostante la condizione fisica non sia della migliori, O'Ney sarà chiamato a trascinare il suo Brasile alla vittoria che manca da 16 anni. Quasi scontato, come compito, per un numero 10 del Brasile...

Data di nascita: 5 febbraio 1992 (26 anni)

Squadra: Paris Saint-Germain

Scadenza contratto: 30/06/2022

Valore di mercato: 180 milioni di euro