Russia -1, i 10 del Mondiale: dopo Kewell e Viduka tocca a Kruse

I Socceroos, alla quarta partecipazione consecutiva in una fase finale del Mondiale, partono con l'ambizione di giocarsi il secondo posto alle spalle della Francia in un gruppo C che si preannuncia assai equilibrato (ci sono anche Perù e Danimarca). "Non avevamo i migliori giocatori ma avevamo la squadra migliore", ha dichiarato Il ct Bert van Marwijk, dopo l'esperienza con l'Olanda nel 2010, proverà a fare lo stesso con l'Australia in Russia, concentrandosi sull'aspetto atletico e motivazionale.

Chiusa l'era dei vari Harry Kewell e Mark Viduka, il ct van Marwijk si affida ancora una volta ai veterani Jedinak (centrocampista giramondo) e Tim Cahill (presente anche nel 2006 quando la Nazionale fu eliminata dall'Italia). Cahill, tra i più esperti del Mondiale, guida l'attacco assieme a Mathew Allan Leckie e soprattutto a Robbie Kruse, il numero 10 della Nazionale australiana. Classe '88, Kruse da anni gioca in Bundesliga con buoni risultati (ultima stagione 10 gol con la maglia del Bochum): le (poche) speranze di qualificazione passano anche dai suoi piedi.

Data di nascita: 5 ottobre 1988 (29 anni)

Squadra: Bochum

Scadenza contratto: 30/06/2019

Valore di mercato: 900mila euro